Подборка снимков идеальной еды, которая доставит вам двойное удовольствие

Аппетитные блюда

Еда — это не только источник энергии и полезных микроэлементов, но еще и один из основных поставщиков гормонов счастья в наш организм. А что может подарить человеку еще больше радости и удовлетворения, чем просто вкусная пища? Правильно, еда, которая поражает не только великолепным вкусом, но и божественным внешним видом.

Так, собрали для вас снимки тортов, пирогов и круассанов, которые подарят вам эстетический оргазм.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.