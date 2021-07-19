16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс

16-летняя дочь Джулии Робертс Хэйзел Модер поддержала своего отца на премьере фильма «День флага» в рамках Каннского кинофестиваля. Девушка появилась перед фотографами рядом со своим знаменитым папой Дэнни Модером — оператором картины Шона Пенна. Пенн, снявший «День флага», также прибыл на премьеру с дочерью — 30-летней моделью и актрисой Дилан.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. «Она кажется милой, но дайте ей нормальную одежду», «Она могла бы хотя бы погладить платье и причесать волосы. Похоже, что она подняла наряд с пола прямо перед выходом», «Такие старомодные платье и туфли», «Бедная девочка надела мешок», — недоумевали они.

Другие принялись хвалить образ Хэйзел. «Приятно видеть, что 16-летний подросток одет и ведет себя в соответствии со своим возрастом!», «Какая красивая девушка!», «Она замечательно одета для своих 16 лет. Выглядит отлично», «Нос и лоб Хэйзел прямо как у ее матери. Приятно видеть, что она не одета в стиле голливудской It Girl. Девочка выглядит приземленной и милой», — комментировали юзеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.