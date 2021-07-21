Поношенную майку американского баскетболиста продали за сотни миллионов (фото)

Покупатель заплатил $512 тыс. за майку школы «Сент-Винсент-Сент-Мэри», в которой Леброн появился на обложке журнала Sports Illustrated в 2002 году

Школьная игровая майка звезды НБА Леброна Джеймса ушла с аукциона Juliens Auctions в Лос-Анджелесе за $512 тыс, сообщает РБК с ссылкой на портал Oregon Live.

В майке школы «Сент-Винсент-Сент-Мэри» баскетболист позировал для обложки Sports Illustrated, который вышел 18 февраля 2002 года с выносом The Chosen One («Избранный»).

Пока это самая дорогая игровая майка, проданная на аукционе: предыдущий рекорд удерживал бывший президент США Барак Обама, чью майку в 2020-м продали за $192 тыс. В ней Обама выступал за школу «Пунахо».

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (дважды в составе «Майами», по одному разу — с «Кливлендом» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), четырежды самый ценный игрок финала НБА и НБА в целом, один из лучших баскетболистов в истории. На счету Леброна два олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012).

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