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    Поношенную майку американского баскетболиста продали за сотни миллионов (фото)

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    Поношенную майку американского баскетболиста продали за сотни миллионов (фото)

    Покупатель заплатил $512 тыс. за майку школы «Сент-Винсент-Сент-Мэри», в которой Леброн появился на обложке журнала Sports Illustrated в 2002 году

    Школьная игровая майка звезды НБА Леброна Джеймса ушла с аукциона Juliens Auctions в Лос-Анджелесе за $512 тыс, сообщает РБК с ссылкой на портал Oregon Live.

    В майке школы «Сент-Винсент-Сент-Мэри» баскетболист позировал для обложки Sports Illustrated, который вышел 18 февраля 2002 года с выносом The Chosen One («Избранный»).

    Пока это самая дорогая игровая майка, проданная на аукционе: предыдущий рекорд удерживал бывший президент США Барак Обама, чью майку в 2020-м продали за $192 тыс. В ней Обама выступал за школу «Пунахо».

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    Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (дважды в составе «Майами», по одному разу — с «Кливлендом» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), четырежды самый ценный игрок финала НБА и НБА в целом, один из лучших баскетболистов в истории. На счету Леброна два олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012).

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: деньги курьез
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    Поношенную майку американского баскетболиста продали за сотни миллионов (фото)