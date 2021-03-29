  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина

    «Я построил домик на дереве на заднем дворе»

    Из-за пандемии у многих людей появилась куча свободного времени, которое все использовали по-разному. Кто-то просто отдыхал, кто-то учился или работал удаленно, а некоторые нашли для себя новое хобби и собственными руками создали множество прекрасных и необычных штук.

    Собрали для вас лучшие фото вещей ручной работы, которые люди сделали во время карантина.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина
    Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

    Читайте также: Супермодель Ратаковски рассекретила пол первенца во время грудного вскармливания: пикантные фото
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies