Подборка впечатляющих вещей ручной работы, сделанных во время карантина

«Я построил домик на дереве на заднем дворе»

Из-за пандемии у многих людей появилась куча свободного времени, которое все использовали по-разному. Кто-то просто отдыхал, кто-то учился или работал удаленно, а некоторые нашли для себя новое хобби и собственными руками создали множество прекрасных и необычных штук.

Собрали для вас лучшие фото вещей ручной работы, которые люди сделали во время карантина.

Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.