102-летняя бабушка занялась физкультурой с внуком и прославилась в соцсети

«Джулия великолепна! Желаю каждому в старости быть таким же веселым и активным», - пишут поклонники

102-летняя Джулия Фулкерсон из Аризоны (США) целый год не могла видеться со своими детьми и внуками из-за пандемии. Но недавно она и ее родственники получили обе дозы вакцины от Covid-19 и наконец-то смогли встретиться.

Джулия была так счастлива, что буквально пустилась в пляс, присоединившись к виртуальному уроку физкультуры своего внука Броуди.

Вместе с Броуди она выполняла все упражнения, энергично подпрыгивала и махала руками и ногами. Возраст пожилой женщины совсем не мешал ей весело и активно проводить время с внуком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angie Contreras (@angiec_143)

Мама Броуди — Анджела Грох снимала занятия бабушки и внука на видео, которое позже опубликовала в социальной сети Instagram. Ролик Анджелы быстро стал вирусным, а у Джулии появились тысячи поклонников.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.