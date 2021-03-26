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    102-летняя бабушка занялась физкультурой с внуком и прославилась в соцсети

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    102-летняя бабушка занялась физкультурой с внуком и прославилась в соцсети

    «Джулия великолепна! Желаю каждому в старости быть таким же веселым и активным», - пишут поклонники

    102-летняя Джулия Фулкерсон из Аризоны (США) целый год не могла видеться со своими детьми и внуками из-за пандемии. Но недавно она и ее родственники получили обе дозы вакцины от Covid-19 и наконец-то смогли встретиться.

    Джулия была так счастлива, что буквально пустилась в пляс, присоединившись к виртуальному уроку физкультуры своего внука Броуди.

    Вместе с Броуди она выполняла все упражнения, энергично подпрыгивала и махала руками и ногами. Возраст пожилой женщины совсем не мешал ей весело и активно проводить время с внуком.

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    Публикация от Angie Contreras (@angiec_143)

    Мама Броуди — Анджела Грох снимала занятия бабушки и внука на видео, которое позже опубликовала в социальной сети Instagram. Ролик Анджелы быстро стал вирусным, а у Джулии появились тысячи поклонников.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: шутки курьез возраст
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