Трогает до глубины души. Пара отметила 50 лет брака, повторив свои свадебные снимки

Супруги даже были одеты в те же наряды, в которых были в день церемонии в далеком 1971 году

«И жили они долго и счастливо» — именно этими словами заканчиваются многие истории о любви, на которых выросло не одно поколение. Однако они живут не только на страницах книг, но и зачастую встречаются в реальной жизни, и если вам нужно доказательство тому, то оно у нас есть!

Кэролайн и Келли Гей — семейная пара из Айовы, которая 12 марта этого года отметила 50-летие со дня свадьбы. Да, супруги прожили в браке полвека и решили отметить это событие самым очаровательным образом! Пара решила пригласить фотографа и воссоздать фотографии со дня своей свадьбы, которая состоялась полстолетия назад.

Пара решила повторить свои свадебные снимки спустя 50 лет после знаменательного дня

Кэролин и Келли Гей обменялись клятвами 12 марта 1971 года в Первой церкви в Де-Мойне, штат Айова. Со дня свадьбы прошло больше 50 лет, а пара по-прежнему счастлива в браке

Идея воссоздать свадебные снимки возникла у Кэролин, которая поспешила поделиться ею со своим супругом Келли. К удивлению своей жены, Келли охотно согласился на эту идею. А как иначе, ведь отметить такое важное событие, как 50 лет совместной жизни, удается далеко не всем.

Кэролин и Келли вернулись в тот самый день, когда сказали друг другу заветное «да»

Пара обратилась к фотографу Сэму Хойлу из компании «Two Hoyles Photography», который сумел максимально точно повторить фотографии из старого свадебного альбома.

Фотограф даже воссоздал снимок, на котором подсвечники на заднем плане будто вырастают из головы супругов

За 50 лет совместной жизни супруги прошли через многие невзгоды. Кэролин сумела побороть рак груди, а Келли прошел через пересадку почки. Сейчас Кэролин и Келли являются активными членами Донорской сети Айовы. У них есть 3 детей и 4 внуков.

Несмотря на то, что не многие пары могут сберечь свой брак и отметить золотую свадьбу, Кэролин не считает ее союз с Келли уникальным. Им действительно пришлось преодолеть немало трудностей вместе, но они не знают, прошли ли они через что-то большее, чем другие пары.

По словам Кэролин, они просто сумели преодолеть сложные моменты и наслаждаться всем хорошим, что случалось в их совместной жизни

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