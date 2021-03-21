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    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров

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    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров

    Только посмотрите на эту гибкость. Нет, он точно жидкость!

    Биологи говорят, что кошки вовсе не являются эталоном гибкости и верткости, но поскольку всякие медоеды и росомахи рядом с нами не живут, мы в это не верим. Не интересно просто. То ли дело в очередной раз посмеяться над котейками, которые просто обожают выставлять себя в смешном свете по поводу и без.

    Прямо как в этой подборке! Тут они ведут себя так, будто они даже не кошки вовсе, а самая настоящая жидкость.

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    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров
    Котики – просто еще одна форма жидкости. Подборка неоспоримых примеров

    «Только посмотрите на эту гибкость. Нет, он точно жидкость!», «Понемножку вытекает их корзинки», «Ну вот, наглядное доказательство, что коты — жидкость», «Хотя, подождите, у нас уже есть сомнения. А может коты — это маффин?», «Долго лежит на солнышке, вот и начал плавиться», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

    «Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

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    Теги: шутки кот курьез
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