Раскрыты секретные позы для удачных снимков в Instagram

Блогерша раскрыла секреты стройного тела на снимках в соцсетях

Австралийская блогерша и модель раскрыла секретные позы, которые ее коллеги применяют на фото в соцсетях, чтобы выглядеть стройными. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

Активистка бодипозитива Бри Ленехан (Bree Lenehan) регулярно делится снимками, на которых демонстрирует, как в действительности выглядит ее тело без фотошопа. Так, девушка составила несколько коллажей, на которых позировала в коричневом спортивном костюме, состоящем из кроп-топа и велосипедок.

Блогерша запечатлела себя с прямой осанкой и подтянутым прессом с трех ракурсов: боком, лицом и спиной к камере. На соседних снимках она сфотографировалась в расслабленных позах и оголила область талии, показав круглый живот, растяжки, жир и целлюлит на бедрах. Помимо этого, Ленехан снялась в черном и голубом костюмах, сделав кадры такого же плана.

Пользователи сети поблагодарили австралийку за публикацию «Спасибо тебе большое! Твои слова много для меня значат», «Я люблю тебя! Ты мое вдохновение», «Твои посты очень мне помогают! Прошу, никогда не прекращай делать то, что делаешь», «Боже, я тебя обожаю!» — высказывались юзеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.