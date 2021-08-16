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    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото

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    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото

    «Два первых этажа это как?»

    Как говорится, все решают кадры! Увы, но они же все и портят, если кадры так себе. И складывается стойкое впечатление, что других на всей планете больше не осталось. Вымерли, как те динозавры, а тем временем их места заняли всякие сумчатые крысы, которые потом эволюционировали в обезьяну, а так работать не желает.

    Не хочет трудиться и человеком становиться! А если заставить – получите вот такой результат.

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    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото
    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото

    «Не могу закрыть дверь в туалете в номере отеля, в котором я остановился», «Сделал работу, босс. Дорога отремонтирована.», «Когда ты специалист узкого профиля», «Два первых этажа это как?», «Вот теперь эта мелочь вечно будет приковывать взгляд к себе», «Лежачий для тех, кто привык ездить по стенам», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

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    Теги: шутки курьез
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    Результат стараний этих горе-мастеров невозможно объяснить человеческим языком. Курьезные фото