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    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился

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    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился

    Кошка заметила птичку, и ее мозг пошел в необратимую перезагрузку

    Знаете, кто такие «дурбошки»? Это сокращения от «дурная башка», и оно очень хорошо подходит для описания того состояния, в которое иногда попадают наши любимые кошечки.

    Остатки разума улетучиваются стремительным домкратом и животное начинает вести себя будто герой сатирического шоу. Это и впрямь смешно, но больше странно. Бывает, что даже не знаешь как и реагировать на их подобные выкрутасы.

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    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился
    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился