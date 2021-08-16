Курьезные фото кошек, чей разум внезапно помутился

Кошка заметила птичку, и ее мозг пошел в необратимую перезагрузку

Знаете, кто такие «дурбошки»? Это сокращения от «дурная башка», и оно очень хорошо подходит для описания того состояния, в которое иногда попадают наши любимые кошечки.

Остатки разума улетучиваются стремительным домкратом и животное начинает вести себя будто герой сатирического шоу. Это и впрямь смешно, но больше странно. Бывает, что даже не знаешь как и реагировать на их подобные выкрутасы.

Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.