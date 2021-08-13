Когда случайно создал шедевр. Подборка курьезных фото в стиле «за секунду до»

Эти фотографы умудрились создать шедевр в стиле «за секунду до»

Для того, чтобы сделать классную фотографию, не всегда достаточно просто учиться и практиковаться. Для создания некоторых кадров нужно еще и обладать даром оказываться в нужное время и в нужном месте, при этом успевая вовремя нажать на кнопку затвора.

У авторов этих 17 снимков есть все эти таланты, поэтому-то они и умудрились сделать кадры за секунду до провальных событий. В итоге у них получились фотографии, глядя на которые за героев переживаешь как за самого себя.

Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

«Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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