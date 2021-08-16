Невозможно удержаться от того, чтобы их не погладить. Курьезные фото уникальных котят-овечек

О существовании такой милой породы мало кто знает

Кто это? Коты? Ягнята? Или маленькие ламы? Вот какие вопросы появляются в головах людей, которые впервые видят очаровательных питомцев. Но все просто — это очередная редкая порода.

Несколько лет назад заводчица из Швейцарии Элеонора Муччио отправилась на выставку кошек в Женеву. Гуляя между плотными рядами с пушистиками, девушка обратила внимание на одну странную породу, о которой она раньше только слышала. Котята породы селкирк-рекс выглядят ну очень мило со своей шерсткой, вьющейся как у ягнят. Элеонора тут же влюбилась. Чуть позже, в 2017 году, она приобрела свою первую кошку этой породы, Джину, и сразу завела для нее профиль в Инстаграме.

С тех пор у Джины образовалось огромное потомство. Теперь котята регулярно появляются в профиле gina_and_gepetto, на который подписано уже более 37 тысяч человек. Муччио хочет, чтобы каждый смог завести себе питомца этой великолепной породы. Несмотря на то что малыши выглядят ну очень лохматыми, их шерстка даже мягче, чем у обычных кошек.

О существовании такой милой породы мало кто знает. И это неудивительно. Она появилась сравнительно недавно — в 1987 году. Все началось с курчавого котенка по кличке Мисс де Песто. Самка попала к заводчику Джерри Ньюману, который скрестил ее с черным персом. Три котенка из помета тоже оказались с кудрявой шерстью.

До 2015 года селкирков скрещивали с персами, экзотами или британцами. Но потом разведение селкирков прекратили для прилива кровей других пород — теперь считается, что это полноценная порода и стадия ее становления уже завершена, пишет Ladbible.

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