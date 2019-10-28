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    Голливудская улыбка: Джулия Робертс отмечает день рождения

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    file.liga.net - Голливудская улыбка: Джулия Робертс отмечает день рождения
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    28 октября известная исполнительница роли в фильме «Красотка» Джулия Робертс празднует 52-й день рождения

    Неповторимая внешность и запоминающиеся роли – именно это позволило оказаться Джулии Робертс в сердцах миллионов кинолюбителей. Пышные локоны и сияющая фирменная голливудская улыбка – такой ее знают миллионы.

    Кстати, улыбка у Робертс действительно уникальная и неповторимая, однажды актриса снялась в рекламе – это был 45-секундный ролик про кофе, в котором Джулии нужно было просто молча улыбнуться. Гонорар звезды составил 1,2 миллиона евро.

    Впрочем, прославилась Робертс, в первую очередь, не своей улыбкой, а блистательными ролями. Свою первую роль она исполнила в фильме «Пожарная команда» - 19-летняя начинающая актриса была в кадре всего 15 секунд. 

    Далее последовали еще несколько неудачных работ, но затем ее пригласили в фильм «Стальные магнолии», за свою роль в этой картине Джулия получила «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана».

    Ее следующая роль была еще более звездной – «Красотка» с Ричардом Гиром. Роль проститутки принесла актрисе вторую подряд номинацию на премию «Оскар» (как лучшей актрисе) и вторую статуэтку «Золотого глобуса».

    «Одиннадцать друзей Оушена», «Мачеха», «Умереть молодым», «Эрин Брокович», «Ешь, молись, люби» - эти и многие другие фильмы стали популярными во многом потому, что в них снялась сама Джулия Робертс.

    Джулия дважды была замужем. Первым ее мужем был актер и кантри-певец Лайл Ловетт, второй раз она вышла замуж за кинооператора Дэниела Модера, в браке с которым родила троих детей.

    За свою 30-летнюю карьеру Джулия Робертс успела кардинально сменить стиль, пройдя путь от гранж-девочки в микро-шортах и байкерских сапогах до элегантной леди в брючных костюмах-тройках Stella McCartney, которые мало кто умеет носить так, как она. 

    Актриса любит повторять: «Я одеваюсь, как простой человек, как ваша соседка из дома напротив». Но при всей внешней простоте стиль актрисы выверен до мелочей. 

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    К тому же в последние годы Джулия стабильно демонстрирует стойкую симпатию как к мини-платьям Elie Saab и Dolce & Gabbana, позволяющим ей демонстрировать идеально стройные ноги, так и к маскулинным образам Lanvin и Stella McCartney, подчеркивающим характер и стержень успешной Робертс.

    Джерело: vogue.ua

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