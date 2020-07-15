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    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа

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    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа

    Собрали подборку невероятных фото из путешествий четвероногих

    Такая дружба может показаться нереальной, обычно коты или равнодушны к ежам, или гоняют их по всем углам. Но эти двое ломают все стереотипы.

    Владелица домашних любимцев Талита Гирнус делает их настоящими звездами в Instagram. Так теперь за путешествиями этой парочки следят почти два миллиона пользователей.

    Boredpanda собрали подборку невероятных фото из путешествий четвероногих.

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    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа
    Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа

    Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

     Читайте также: Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    в мире животных социальная сеть Instagram животные
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