Самые милые путешественники в мире. Фото невероятных приключений кота и ежа



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Собрали подборку невероятных фото из путешествий четвероногих

Такая дружба может показаться нереальной, обычно коты или равнодушны к ежам, или гоняют их по всем углам. Но эти двое ломают все стереотипы.

Владелица домашних любимцев Талита Гирнус делает их настоящими звездами в Instagram. Так теперь за путешествиями этой парочки следят почти два миллиона пользователей.

Boredpanda собрали подборку невероятных фото из путешествий четвероногих.

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.