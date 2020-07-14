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    Жизнь

    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)

    • Розсилка
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)

    Собрали подборку из неудачных экспериментов в фотошопе

    Пользователи интернета выбрали самые нелепые ошибки девушек при использовании фотошопа на снимках в соцсетях. Соответствующая подборка появилась на платформе Bored Panda.

    Например, юзер из Мичигана был озадачен постом блогерши в Instagram, которая уменьшала свою талию до неестественного размера.

    Другой пользователь удивился кадру, на котором изображена девушка в облегающем черном платье и туфлях на высоких каблуках: из-за фотошопа изгибы ее тела казались очень крупными.

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    на весь екран згорнути
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)
    Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях (фото)

    Юзерша из Великобритании в свою очередь высмеяла девушку, которая «разгладила» кожу лица настолько, что на кадре пропали очертания носа.

    Еще один пользователь обратил внимание на коллаж, где сопоставлены две фотографии одной и той же девушки, которая снялась рядом с машиной в платье цвета хаки: справа был размещен снимок без ретуши, а слева — отредактированный вариант. На последнем юзерша заметно увеличила ягодицы, из-за чего дверь автомобиля на фоне искривилась.

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