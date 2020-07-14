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    Жизнь

    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото

    • Розсилка
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Фото Andrea Martin

    Собрали подборку теплых фотографий художницы

    Невероятные мгновения дружбы между детьми и домашними любимцами решила сфотографировать американская художница Андреа Мартин.

    Создавать такие сюжеты женщину вдохновляют собственные дети, которые очень любят животных.

    «Меня вдохновляют картины, цвет, свет и мои дети. В контакте между детьми и животными есть что-то волшебное, поэтому я концентрируюсь на том, чтобы уловить невинность такого общения.

    Каждая фотография подчеркивает эту связь ярким, но в то же время почти сказочным ощущением», - отмечает автор.

    В Boredpanda собрали подборку теплых фотографий художницы.

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    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
    Фото Andrea Martin

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    фотография дети животные
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