Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото
Фото Andrea Martin
Собрали подборку теплых фотографий художницы
Невероятные мгновения дружбы между детьми и домашними любимцами решила сфотографировать американская художница Андреа Мартин.
Создавать такие сюжеты женщину вдохновляют собственные дети, которые очень любят животных.
«Меня вдохновляют картины, цвет, свет и мои дети. В контакте между детьми и животными есть что-то волшебное, поэтому я концентрируюсь на том, чтобы уловить невинность такого общения.
Каждая фотография подчеркивает эту связь ярким, но в то же время почти сказочным ощущением», - отмечает автор.
В Boredpanda собрали подборку теплых фотографий художницы.
Фото Andrea Martin