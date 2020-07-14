Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Andrea Martin

Собрали подборку теплых фотографий художницы

Невероятные мгновения дружбы между детьми и домашними любимцами решила сфотографировать американская художница Андреа Мартин.

Создавать такие сюжеты женщину вдохновляют собственные дети, которые очень любят животных.

«Меня вдохновляют картины, цвет, свет и мои дети. В контакте между детьми и животными есть что-то волшебное, поэтому я концентрируюсь на том, чтобы уловить невинность такого общения.

Каждая фотография подчеркивает эту связь ярким, но в то же время почти сказочным ощущением», - отмечает автор.

В Boredpanda собрали подборку теплых фотографий художницы.