Попугай обыграл в наперстки студентов Гарварда (видео)



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Попугаю нужно было следить за стаканами и показывать, под каким из них скрывается помпон определенного цвета

Ученые провели большое исследование, частью которого стала игра в наперстки. Во внимательности соревновались дети, студенты Гарварда и попугай жако по кличке Гриффин. Об этом сообщает Scientific Reports.

Для эксперимента ученые использовали разноцветные помпоны, которые прятали под стаканами. Их меняли местами, после чего участнику эксперимента показывали помпон определенного цвета и просили его указать, под каким стаканом он находится.

В эксперименте помимо Гриффина участвовали 21 студент Гарварда и 21 ребенок в возрасте 6−8 лет. Сначала участникам предлагалось выбирать между двумя стаканами, а после их количество увеличили до трех и четырех. Студенты и попугай прошли 120 раундов, дети — 36.

Студенты Гарварда стали ошибаться уже с тремя стаканами. А вот попугай впервые ошибся только с четырьмя. Гриффин проиграл студентам в двух раундах из 14, а в остальных он демонстрировал либо такой же, либо лучший результат.

С помощью этой игры ученые смогли оценить способность мозга запоминать предметы, которые расположены вне поля зрения, а также способность обновлять данные, когда положение объектов меняется. Это умение помогает решать логические задачи и обрабатывать сложную информацию. Кроме того, оно представляет собой одну из основ интеллектуального поведения.

Гриффина выбрали для участия в эксперименте, так как исследователям было необходимо животное, чей мозг функционально похож на человеческий, но при этом достаточно удален от него эволюционно. Возможно, попугаи могут манипулировать информацией из-за того, что им приходится находить своих голодных птенцов и обороняться от хищников.

Помимо этого Гриффин был участником других экспериментов, в которых выяснилось, что он умнее ребенка в возрасте 4 лет и так же умен, как дети 6−8 лет — дети именно этого возраста принимали участие в эксперименте с «наперстками».