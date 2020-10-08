Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)



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«Каждый раз, когда он так спит, я испытываю мини-приступ», - комментируют фото пользователи сети

Пушистые четвероноги друзья в большинстве случаев становятся полноценными членами семьи. И за их здоровье хозяева переживают так же сильно, как за здоровье своих родных. Так что нет ничего удивительного в том, что бедолаги из данного материала, чуть не потеряли сознание, когда увидели у своих любимцев лишние конечности и кровавые пятна на шерсти.

К счастью, все переживания были напрасны: собаки и кошки были абсолютно здоровы, а виноваты оказались случайность и богатая фантазия.

«История о том, как я чуть не перенес сердечный приступ», «Кот + паприка = истерика у хозяйки», «Наш пес любит играть на моих нервах», «Я так испугалась, что даже не злилась из-за помады», «Объелся варенья и заснул», «Каждый раз, когда он так спит, я испытываю мини-приступ», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает