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    Курьез

    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)

    • Розсилка
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)

    «Каждый раз, когда он так спит, я испытываю мини-приступ», - комментируют фото пользователи сети

    Пушистые четвероноги друзья в большинстве случаев становятся полноценными членами семьи. И за их здоровье хозяева переживают так же сильно, как за здоровье своих родных. Так что нет ничего удивительного в том, что бедолаги из данного материала, чуть не потеряли сознание, когда увидели у своих любимцев лишние конечности и кровавые пятна на шерсти.

    К счастью, все переживания были напрасны: собаки и кошки были абсолютно здоровы, а виноваты оказались случайность и богатая фантазия.

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    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)
    Эти питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа (фото)

    «История о том, как я чуть не перенес сердечный приступ», «Кот + паприка = истерика у хозяйки», «Наш пес любит играть на моих нервах», «Я так испугалась, что даже не злилась из-за помады», «Объелся варенья и заснул», «Каждый раз, когда он так спит, я испытываю мини-приступ», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
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