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    Курьез

    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением

    • Розсилка
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением

    «Сегодня у моего пса появился новый приятель!», - комментируют фото пользователи сети

    Тот факт, что у животных лапки, нисколько не отменяет их умения по-настоящему дружить, и получается это у четвероногих нисколько не хуже, чем у их хозяев. Причем даже не обязательно, чтобы товарищи были одного вида, ведь у звериной дружбы нет границ и предрассудков, которые могли бы их остановить. Ну а окружающие люди могут только любоваться на такую связь между приятелями и делать их совместные портреты, чтобы вирусом неконтролируемого умиления заразились все, кто их увидит!

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    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением
    Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением

    «Сегодня у моего пса появился новый приятель!», «Как кошка с собакой? Нет, не слышали о таком», «Сегодня наш боксер завел нового друга», «Я поехал в приют, чтобы взять себе собаку. Там я увидел этих двоих в этой позе и не смог их разделить, поэтому в конце концов взял их обоих себе, «Познакомьтесь с Микки и Джоном — они лучшие друзья», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    фотография животные
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