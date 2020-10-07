Эти фото дружбы животных заразят вас своим умилением



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Сегодня у моего пса появился новый приятель!», - комментируют фото пользователи сети

Тот факт, что у животных лапки, нисколько не отменяет их умения по-настоящему дружить, и получается это у четвероногих нисколько не хуже, чем у их хозяев. Причем даже не обязательно, чтобы товарищи были одного вида, ведь у звериной дружбы нет границ и предрассудков, которые могли бы их остановить. Ну а окружающие люди могут только любоваться на такую связь между приятелями и делать их совместные портреты, чтобы вирусом неконтролируемого умиления заразились все, кто их увидит!

«Сегодня у моего пса появился новый приятель!», «Как кошка с собакой? Нет, не слышали о таком», «Сегодня наш боксер завел нового друга», «Я поехал в приют, чтобы взять себе собаку. Там я увидел этих двоих в этой позе и не смог их разделить, поэтому в конце концов взял их обоих себе, «Познакомьтесь с Микки и Джоном — они лучшие друзья», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает