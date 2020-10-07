Эти огромные собаки выглядят так, будто хозяева здесь они, а не люди: курьезные фото



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Главное, чтобы пушистые гиганты были счастливы вместе со своими владельцами-малышами

Объем радости и счастья, приносимых собакой, прямо пропорционален ее собственному весу. Так что тех, у кого дома живут крупные породы, можно смело отнести к главным счастливчикам в этой жизни. И не важно, что большие размеры питомцев означают больше слюней, съеденного корма и оттоптанных ног. Главное, чтобы пушистые гиганты были счастливы вместе со своими владельцами-малышами — прямо как эти товарищи на фотографиях!

«Моя гигантская собачка», «Соседской собаке купили стул, чтобы она могла здороваться с нашей», «Это ты кому бибикнул?», «Большие собаки тоже боятся врачей!», «Поймал облачко, «Уже большой мальчик», «По словам автора фотографии, рост его отца — 187 сантиметров. Так что пес может смело пробоваться в собачью баскетбольную команду», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает