Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день

Собрали лучшие мемы

Когда сериал везде

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, который бьет все рекорды по скачиваниям и просмотрам. Такого внимания к одному шоу не было со времен последнего сезона «Игры престолов», поэтому неудивительно, что сериал почти сразу породил огромное количество шуток и приколов, которые поймут только те, кто уже оценил новинку от Netflix.

Лучшие мемы мы собрали для вас в нашем материале.

Ранее специалисты раскрыли влияние южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на модную индустрию. Популярность названного шоу вызвала бум в сфере ретейла. Так, в ассортименте многих брендов начали появляться тематические костюмы, посвященные героям картины, при этом к настоящему моменту количество поисковых запросов со словами «Игра в кальмара» выросло на 8000% со дня начала показа сериала.