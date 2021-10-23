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    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день

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    Когда сериал везде - Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день

    Когда сериал везде

    Собрали лучшие мемы

    Когда сериал везде

    «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, который бьет все рекорды по скачиваниям и просмотрам. Такого внимания к одному шоу не было со времен последнего сезона «Игры престолов», поэтому неудивительно, что сериал почти сразу породил огромное количество шуток и приколов, которые поймут только те, кто уже оценил новинку от Netflix.

    Лучшие мемы мы собрали для вас в нашем материале.

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    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день
    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день

    Ранее специалисты раскрыли влияние южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на модную индустрию. Популярность названного шоу вызвала бум в сфере ретейла. Так, в ассортименте многих брендов начали появляться тематические костюмы, посвященные героям картины, при этом к настоящему моменту количество поисковых запросов со словами «Игра в кальмара» выросло на 8000% со дня начала показа сериала.

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    Теги: шутки курьез
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    Самые смешные приколы по «Игре в кальмара», которые сделают ваш день