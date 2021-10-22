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    Без сексуальных нарядов. Билли Айлиш вышла в свет в костюме лобстера (фото)

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    Певица Билли Айлиш - Без сексуальных нарядов. Билли Айлиш вышла в свет в костюме лобстера (фото)
    Певица Билли Айлиш
    instagram.com/billieeilish/

    Читателей издания рассмешил образ артистки

    Американская поп-звезда Билли Айлиш посетила костюмированную вечеринку в честь 26-го дня рождения рэперши Амалы Дламини, более известной как Doja Cat, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Знаменитость отказалась от сексуальных вещей в пользу оверсайз-одежды: папарацци запечатлели ее на публике в ярко-красном костюме лобстера и кроссовках Nike.

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    Без сексуальных нарядов. Билли Айлиш вышла в свет в костюме лобстера (фото)
    Без сексуальных нарядов. Билли Айлиш вышла в свет в костюме лобстера (фото)
    instagram.com/billieeilish/

    Читателей издания рассмешил образ Айлиш, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными снимками. «Билли вернулась к странным нарядам, ничего удивительного», «Действительно краб», «Похожа на фрика», «Это очень смешно», «Выглядит забавно!» — высказывались поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

    На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужчиной, но потом потребовал показать билет.

    «Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез Билли Айлиш
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    Без сексуальных нарядов. Билли Айлиш вышла в свет в костюме лобстера (фото)