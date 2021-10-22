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    Половое влечение экс-короля Испании признали проблемой государственного значения

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    Бывший король Испании Хуан Карлос - Половое влечение экс-короля Испании признали проблемой государственного значения
    Бывший король Испании Хуан Карлос

    Слухи о половом влечении монарха возникают не в первый раз

    Бывшему королю Испании Хуану Карлосу приходилось вводить женские гормоны, чтобы контролировать его «безудержное либидо». Об этом заявил бывший начальник полиции на парламентских слушаниях, сейчас он проходит по делу о шантаже. Слова экс-полицейского приводит издание Daily Mail.

    По его информации, королю стали вводить гормоны после того, как его либидо было классифицировано как «проблема государственного значения».

    Слухи о его половом влечении возникают не в первый раз. Сексуальная жизнь политика стала предметом обсуждений после выхода книги «Хуан Карлос: Король 5000 возлюбленных» Амадео Мартинес Инглеса. Тот описал короля как «безудержного сексуального наркомана» и заявил, что у него было не менее пяти тысяч женщин. Среди них – знаменитые певицы, политические деятельницы и даже итальянская принцесса.

    Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

    На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужчиной, но потом потребовал показать билет.

    «Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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    Теги: знаменитости курьез
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    Половое влечение экс-короля Испании признали проблемой государственного значения