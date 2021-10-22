Эти фото покажут скрытую от зрителей сторону любимых фильмов

Подборка закадровых фотографий известных фильмов

У любого фильма есть две стороны. Одна – экранная, где происходят основные события сюжета, и все соответствует задумке режиссера. А вторая – закулисная, где съемочная группа работает не покладая рук, чтобы создать шедевр.

Там можно увидеть и актеров вне образа, и других работников, которые делают мелкую, но важную работу. Поэтому-то фотографии со съемок знаменитых фильмов оказываются такими интересными!

Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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