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    Эти фото покажут скрытую от зрителей сторону любимых фильмов

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    За кадром &laquo;Голдфингера&raquo; &mdash; третьего фильма бондианы - Эти фото покажут скрытую от зрителей сторону любимых фильмов

    За кадром «Голдфингера» — третьего фильма бондианы

    Подборка закадровых фотографий известных фильмов

    У любого фильма есть две стороны. Одна – экранная, где происходят основные события сюжета, и все соответствует задумке режиссера. А вторая – закулисная, где съемочная группа работает не покладая рук, чтобы создать шедевр.

    Там можно увидеть и актеров вне образа, и других работников, которые делают мелкую, но важную работу. Поэтому-то фотографии со съемок знаменитых фильмов оказываются такими интересными!

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    1. Натали Портман подкрашивают за кадром фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»
    9. «Форрест Гамп», сцена 1, дубль 1
    5. Ева Грин и Дэниел Крейг за кадром фильма «Казино «Рояль»
    6. Гэри Олдмен, фильм «Дракула»
    3. Кира Найтли за кадром «Пиратов Карибского моря»
    10. Том Савини и Джорж Клуни болтают в перерыве между съёмками «От заката до рассвета»
    2. Команда на съёмках фильма «Большой переполох в маленьком Китае»
    12. Реакция Дафни Кин на её ботинки с лезвиями, которые ей сделали для фильма «Логан»
    7. Мартин Скорсезе, его мать, Роберт Де Ниро, Рэй Лиотта и Джо Пеши на съёмках «Славных парней»
    4. Как проходили съёмки ужастика «Солнцестояние»
    Эти фото покажут скрытую от зрителей сторону любимых фильмов
    Эти фото покажут скрытую от зрителей сторону любимых фильмов
    11. Уиллем Дефо в роли Зелёного гоблина в одном из фильмов о Человеке-пауке
    8. Как снимали момент с Монументом Вашингтона в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»
    14. За кадром «Голдфингера» — третьего фильма бондианы
    13. Актриса Кейт Бланшетт и режиссёр Тайка Вайтити на съёмках фильма «Тор: Рагнарёк»

    Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

    На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.

    «Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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    Теги: шутки курьез
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    Эти фото покажут скрытую от зрителей сторону любимых фильмов