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    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото

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    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото

    «Когда всем говоришь, что на диете, а сам по-тихому ищешь чего бы заточить», - комментируют фото пользователи сети

    Наблюдая за животными, можно заметить, что они часто оказываются в таких же ситуациях, как и люди. Это пушистое подобие человеческих судеб, вызывает улыбку на лице.

    И котики делятся с нами яркими фотографиями, доказывающими эти слова. Посмотрите насколько смешными, могут быть эти милые пушистые создания.

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    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото
    Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото

    «Когда выключил будильник и решил полежать еще на 5 минуточек. А прошел уже час», «Когда пообещал себе заняться спортом, но со следующей недели», «Когда на пути к познанию Дзен, что-то пошло не так», «Когда всем говоришь, что на диете, а сам по-тихому ищешь чего бы заточить», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: шутки кот курьез
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