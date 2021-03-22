Ситуации из жизни котиков, которые невероятно похожи на нас. Курьезные фото

«Когда всем говоришь, что на диете, а сам по-тихому ищешь чего бы заточить», - комментируют фото пользователи сети

Наблюдая за животными, можно заметить, что они часто оказываются в таких же ситуациях, как и люди. Это пушистое подобие человеческих судеб, вызывает улыбку на лице.

И котики делятся с нами яркими фотографиями, доказывающими эти слова. Посмотрите насколько смешными, могут быть эти милые пушистые создания.

«Когда выключил будильник и решил полежать еще на 5 минуточек. А прошел уже час», «Когда пообещал себе заняться спортом, но со следующей недели», «Когда на пути к познанию Дзен, что-то пошло не так», «Когда всем говоришь, что на диете, а сам по-тихому ищешь чего бы заточить», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.