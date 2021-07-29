Словно ей 17. Звезда «Танцев со звездами» в бикини похвасталась идеальным телом (фото)

Кадры были сделаны на рассвете

Украинский хореограф Илона Гвоздева, звезда «Танцев со звездами», похвасталась своей спортивной фигурой.

Танцовщица поделилась кадрами, на которых изображена в купальнике коричневого цвета. Как рассказала Илона, фотографии были сделаны в 6 утра во время ее отдыха в Железном порту «без make-up и всякой подготовки».

«Часто слышала в свой адрес от многих людей, что я владею определенной харизмой и я задумалась о значении этого слова ... Так вот. Харизма — это высокий авторитет исключительно одаренной личности, способность почти гипнотически влиять на окружающих людей. Интересно, харизма ощущается только в движении, танце или она читается даже просто в глазах, в застывшем фото?!» — поразмыслила Гвоздева.

Поклонники отметили, что были очарованы видом Илоны.

Просто огонь!Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.