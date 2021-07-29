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    Умер участник легендарной группы ZZ Top

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    Басист ZZ Top Дасти Хилл - Умер участник легендарной группы ZZ Top
    Басист ZZ Top Дасти Хилл

    Артист скончался во сне

    Басист ZZ Top Дасти Хилл умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на двух других участников группы — Билли Гиббонса и Фрэнка Бирда.

    Музыкант скончался во сне в своем доме в Хьюстоне, штат Техас. Причина его смерти не уточняется.

    Отмечается, что недавно Хилл получил травму бедра, из-за которой был вынужден отказаться от выступлений в США. Связано ли это как-то со смертью музыканта, неизвестно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Умер участник легендарной группы ZZ Top