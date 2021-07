Американский рэпер снова имплантировал себе в лоб розовый бриллиант

Рэпер Lil Uzi Vert, прославившийся тем, что имплантировал себе в лоб розовый бриллиант стоимостью $24 миллиона, а затем извлек его, вернул камень на место — об этом сообщает RapTV.

Lil Uzi Vert в феврале 2021 года купил редкий розовый бриллиант весом 10 карат (около 2 граммов) и решил имплантировать его себе в лоб — чтобы, по словам рэпера, камень всегда был при нем и не потерялся. Операция, за которую взялся ювелир Эллиот Эллианте, прошла успешно, но впоследствии музыкант удалил украшение без объяснения причин.

Lil Uzi Vert put the diamond back in his forehead and got a new tattoo on his tongue



pic.twitter.com/exBwuOBnLn