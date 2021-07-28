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    Американский рэпер снова имплантировал себе в лоб розовый бриллиант

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    Американский рэпер снова имплантировал себе в лоб розовый бриллиант

    Ранее артист вытащил имплант без объяснения причин

    Рэпер Lil Uzi Vert, прославившийся тем, что имплантировал себе в лоб розовый бриллиант стоимостью $24 миллиона, а затем извлек его, вернул камень на место — об этом сообщает RapTV.

    Lil Uzi Vert в феврале 2021 года купил редкий розовый бриллиант весом 10 карат (около 2 граммов) и решил имплантировать его себе в лоб — чтобы, по словам рэпера, камень всегда был при нем и не потерялся. Операция, за которую взялся ювелир Эллиот Эллианте, прошла успешно, но впоследствии музыкант удалил украшение без объяснения причин.

    Теперь, однако, Lil Uzi Vert снова вставил бриллиант — кто именно провел операцию, не сообщается. Также рэпер сделал татуировку на языке.

    По поводу необычных изменений во внешности в своем твиттер-аккаунте рэпер написал, что ему «нравится быть сумасшедшим».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: знаменитости курьез
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    Американский рэпер снова имплантировал себе в лоб розовый бриллиант