Беременная украинская поп-звезда снялась топлес и засветила пикантное тату (фото)

Певица устроила откровенную фотосессию

Украинская певица MamaRika уже не дождется рождения сына. На 9 месяце беременности исполнительница решила запечатлеть свое интересное положение и устроила откровенную фотосессию. Знаменитость предстала перед камерой полностью обнаженная.

Звезда, стоя боком к объективу, только накинула плащ на правое плечо и прикрыла обнаженную грудь рукой. Также артистка засветила тату на ягодицах.

instagram.com/mamarika_official/

В посте Настя поблагодарила свое телу за выдержку.

«За то, что все 9 месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли... И при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними кг. Совсем скоро оно даст новую жизнь миру. Женщины — вы супергерои! Никогда об этом не забывайте», — написала артистка.

Восхищеные пользователи поделились впечатлениями от снимка в комментариях.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.