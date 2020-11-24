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    Курьез

    Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)

    • Розсилка
    Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)
    Twitter / Makina_Jeanne

    Стоит ли говорить, поклонники были в шоке

    Макияж — страшная сила. Благодаря ему красивым можно сделать кого угодно. Буквально. К примеру, подросток из Японии так преуспел в этом деле, что теперь его армия фанатов исчисляется тысячами человек.

    При просмотре фотографий Makina_Jeanne вряд ли у кого-то появятся мысли «Что за молодой человек!» Ведь юноша ведет свои соцсети в образе девушки и справляется с этим более чем успешно

    Парень вне образа и то, как он выглядит с мейкапом, — два разных человека. Изменить черты лица — не вопрос. Парик, накладки груди и костюм завершат преображение

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    Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)
    Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)
    Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)
    Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)
    Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)
    Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)
    Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)
    Twitter / Makina_Jeanne

    Самое интересное — что юноша занимался косплеем от имени Макины Джеан девять лет. И только потом рассказал своим фанатам, что на самом деле он не красотка, а просто очень талантливый молодой человек

    Стоит ли говорить, поклонники были в шоке. Но популярность «Макины» с того момента только растет. В своих соцсетях он рассказывает, что никак не менял свое тело ради образа. Ни пластики, ни даже косметических процедур — только мейкап

    Когда журналисты спросили, что же его сподвигло на женский косплей, он рассказал, как еще в школе увидел старшеклассников, перевоплощающихся в героинь популярных игр и аниме. Тогда у него и появилась идея, которую он до сих пор удачно воплощает в жизнь

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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