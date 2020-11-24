Соблазнительная косплеерша оказалась парнем, но это лишь увеличило ее популярность (фото)

Стоит ли говорить, поклонники были в шоке

Макияж — страшная сила. Благодаря ему красивым можно сделать кого угодно. Буквально. К примеру, подросток из Японии так преуспел в этом деле, что теперь его армия фанатов исчисляется тысячами человек.

При просмотре фотографий Makina_Jeanne вряд ли у кого-то появятся мысли «Что за молодой человек!» Ведь юноша ведет свои соцсети в образе девушки и справляется с этим более чем успешно

Парень вне образа и то, как он выглядит с мейкапом, — два разных человека. Изменить черты лица — не вопрос. Парик, накладки груди и костюм завершат преображение

Самое интересное — что юноша занимался косплеем от имени Макины Джеан девять лет. И только потом рассказал своим фанатам, что на самом деле он не красотка, а просто очень талантливый молодой человек

Стоит ли говорить, поклонники были в шоке. Но популярность «Макины» с того момента только растет. В своих соцсетях он рассказывает, что никак не менял свое тело ради образа. Ни пластики, ни даже косметических процедур — только мейкап

Когда журналисты спросили, что же его сподвигло на женский косплей, он рассказал, как еще в школе увидел старшеклассников, перевоплощающихся в героинь популярных игр и аниме. Тогда у него и появилась идея, которую он до сих пор удачно воплощает в жизнь

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».