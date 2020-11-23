Скончался вдохновитель Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. Ему было 37 лет
Мужчина страдал от бокового амиотрофического склероза
Умер один из вдохновителей благотворительного челленджа Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. Об этом говорится на его странице в Facebook. Ему было 37 лет.
«Мы всегда будем помнить его за вдохновение и мужество в его неустанной борьбе с болезнью», — говорится в сообщении.
В марте 2013 года Куинну поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС). Сразу после этого он решил привлечь внимание к этой болезни.
Через год он принял участие в Ice Bucket Challenge, который в общей сложности помог собрать больше $220 миллионов по всему миру для исследований, необходимых в борьбе с БАС.
Участники челленджа должны были облиться ведром ледяной воды, перечислить $10 в фонд ALS Association и передать эстафету трем людям. Отказавшийся участвовать должен был пожертвовать $100. В акции приняли участие многие знаменитости, от Билла Гейтса, Марка Цукерберга до Барака Обамы.
Деньги, которые удалось собрать, помогли совершить важные научные открытия для борьбы с заболеванием, а также улучшить условия для людей, которые живут с БАС.
Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи
Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».