Эксперты назвали актрис, которые чаще всего раздеваются в фильмах

Авторы исследования также опубликовали список актрис, которые не дольше всего пребывали обнаженными

Названы актрисы, чаще всего раздевающиеся на экране. Исследование на эту тему было опубликовано на портале Bingo Sites.

Рейтинг возглавила Ева Грин. В общей сложности ее показывали без одежды 1730 секунд, то есть практически полчаса. На втором месте оказалась Хелен Миррен, которую видели обнаженной почти 24 минуты. Замкнула тройку Анджелина Джоли, она провела голой 24 минуты. Кроме того, в первой десятке оказались Джуно Темпл, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.

Авторы исследования также опубликовали список актрис, которые не дольше всего пребывали обнаженными, а чаще выбирали проекты, в которых им придется сниматься без одежды. В этом рейтинге лидером стала Алисия Викандер — в 38 процентах фильмов она снималась обнаженной. На втором месте — Ана де Армас с показателем 36,8 процента. Третью строчку заняла Лайа Коста (36,4 процента).

На сайте приводятся данные и об артистках, которые наиболее часто появляются на экране в нижнем белье. Так, Марго Робби в подобном образе можно увидеть более чем в половине картин с ее участием (55,6 процента). Следом за ней — Меган Фокс (53,3 процента) и Джои Кинг (50 процентов).

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