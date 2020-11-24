51-летняя Дженнифер Лопес в слишком откровенном платье произвела фурор (фото)

Звезда решила оголить свое тело на светском мероприятии, насколько это возможно

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония 2020 American Music Awards. Дженнифер Лопес выбрала для вечера сияющий комплект Balmain из топа и юбки. Под него артистка не надела белья, поэтому откровенные вырезы декольте и на подоле едва прикрывали интимные места.

Поклонники и гости мероприятия были поражены тем, как блистательно выглядела Дженнифер. Умопомрачительный наряд идеально сидел по стройной фигуре певицы. Многие отметили, что поп-дива выглядит намного моложе своих лет.

«У меня нет слов, чтобы описать, какие эмоции вызывает твоя красота! Ты до неприличия прекрасна!», «Самая огненная женщина! Это же надо так роскошно выглядеть в 51!», «Голова кругом от тебя! Джен, ты же королева, ты знаешь это?», «Шок, восторг и аплодисменты — это всё тебе и из-за тебя!» — высказались восхищенные фанаты.

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Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».