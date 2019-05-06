Starbucks в кадре: в «Игре престолов» обнаружили привет из будущего



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Четвертый эпизод сериала проводил погибших при защите Винтерфелла, а королева выпила кофе

Ошибки — частое явление при съемках разного рода исторических и фэнтези проектов, поскольку срабатывает человеческий фактор, и в фильм пробирается анахронизм, который позволяет зрителю улыбнуться.

Отличились и съемочная группа популярного сериала «Игра престолов». Всем известно, что съёмочная группа поглощает кофе на площадке литрами, но теперь у нас есть подтверждение: в сцене празднования победы над ходоками на столе перед Эмилией Кларк красуется стаканчик из «Старбакса».

Интернет уже делает предположения, что авторы сериала сделали это нарочно, чтобы порадовать фанатов, но увы — скорее всего, это снова обычный человеческий фактор.

Джерело: Киноафиша