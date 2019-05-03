Эмилия Кларк призналась,что ей неловко было снимать секс-сцену с Китом Харингтоном



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Кадр из сериала «Игра престолов»

Звезда «Игры престолов» и экранная мать двух драконов Эмилия Кларк на этой неделе стала гостьей шоу Джимми Киммела

Актриса рассказала о съемках восьмого сезона сериала, а также вновь припомнила, как неловко было снимать постельную сцену с Китом Харингтоном, учитывая, что ее брат работает оператором на съемочной площадке.

Заключительный сезон «Игры престолов» подходит к концу, поэтому 32-летняя Эмилия Кларк не могла избежать вопросов о шоу. Актриса рассказала, что полеты на драконе дались ее коллеге Киту Харингтону довольно болезненно, поскольку оказалось, что мужчине сидеть на «драконе» сложнее, чем женщине. Тем не менее, по словам Эмилии, экранный Джон Сноу держался самоуверенно. «Он был немного высокомерен поначалу, зато потом выглядел расстроенным», — засмеялась Эмилия.

Ведущий упомянул, что брат актрисы тоже причастен к созданию «Игры престолов» и работает с ней на одной площадке. «Да, он работает в операторской группе, и это здорово! Это и правда очень мило. Но всё становится сложнее, когда приходится снимать любовные сцены», — призналась актриса. Джимми поинтересовался, кто из них больше смущался в конце седьмого сезона, на что Кларк уверенно заявила: «Определенно он». А вот остальные члены семьи и друзья звезды, по ее словам, не особо интересуются шоу. «Моя мама смотрит лишь отрывки с моей героиней, а друзья и вовсе не смотрят “Игру престолов”. Они говорят: “О, да, ты там с игуанами снимаешься”», — рассказала Эмилия.

Джерело: popcornnews