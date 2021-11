Когда люди дали волю своим плохим манерам и пошатнули веру в человечество (фото)

Подборка курьезных фото

У себя дома большинство людей регулярно убирают, бережно относятся к вещам, не крушат все, что под руку подвернется. Почему же находятся те, кто не делает так же и в общественных местах? Вопрос извечный и ответа на него нет. Некоторые люди, попадая в общественные места, будто специально дают волю своим дурным манерам, когда чувствуют, что легко удастся избежать ответственности.

Вряд ли они понимают, что таким образом наносят вред не только вещам, но и в целом уменьшают шансы на счастливое будущее у всего человечества. Это все не мелкие шалости, как может показаться, а достаточно серьезные проблемы общества.

Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.