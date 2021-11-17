  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда люди дали волю своим плохим манерам и пошатнули веру в человечество (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда люди дали волю своим плохим манерам и пошатнули веру в человечество (фото)

    Подборка курьезных фото

    У себя дома большинство людей регулярно убирают, бережно относятся к вещам, не крушат все, что под руку подвернется. Почему же находятся те, кто не делает так же и в общественных местах? Вопрос извечный и ответа на него нет. Некоторые люди, попадая в общественные места, будто специально дают волю своим дурным манерам, когда чувствуют, что легко удастся избежать ответственности.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Вообще-то это магазин, и кровать вовсе не ее собственность
    Ну есть же полно мест специальных, чтобы присесть спокойно, зачем же на продукты садиться?
    Остальные пассажиры не в восторге от таких вещей
    Эти места на парковке специально отведены для мотоциклистов. Там даже так и написано, чтобы все понимали.
    Саманта даже не постеснялась, что все будут знать имя нарушителя порядка
    Бывает такое, что передумал брать мясо, но почему не отнести его обратно в холодильник?
    “Хотел купить пончик в супермаркете, но кто-то его уже надкусил”
    Бросить машину и перегородить выезд из чужого дома? Запросто!
    Да, билеты они купили, но билеты не дают право так мусорить. За пару минут так не сделать, они трудились над этим весь полет.
    Все расшвырять, ничего не купить, за собой не прибрать. Эх, люди, что же с вами распродажи делают?
    Она использует чужой подлокотник, как подставку для ног
    “Все 4 часа полета то одна её нога, то вторая были в таком положении”
    Когда вот так паркуются, блокируя доступ к машине
    Когда оставляют такое в заведениях, где после себя нужно убирать
    Она серьезно считает, нет ничего такого в том, чтобы поменять подгузник прямо на столе в ресторане
    Или когда паркуются посреди тротуара

    Вряд ли они понимают, что таким образом наносят вред не только вещам, но и в целом уменьшают шансы на счастливое будущее у всего человечества. Это все не мелкие шалости, как может показаться, а достаточно серьезные проблемы общества.

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

    Читайте также: Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда люди дали волю своим плохим манерам и пошатнули веру в человечество (фото)