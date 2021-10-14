  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Батько наш Бандера». Київські школярі піснею тролять «ватну» вчительку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Флешмоб &laquo;Батько наш Бандера&raquo; набирає обертів - «Батько наш Бандера». Київські школярі піснею тролять «ватну» вчительку
    Флешмоб «Батько наш Бандера» набирає обертів
    фото з відкритих джерел

    Тепер вчителька не хоче виходити на роботу

    Учні однієї з київських шкіл знайшли оригінальне застосування TikTok-тренду «Батько наш Бандера». Вони не лише накладають цю популярну пісню на свої відео, а й співають її самі повсюдно в школі. Таким чином школярі «тролять» учительку, яку вважають «ватною».

    На відео за хештегом #батьконашбандера можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

    Вони також запустили флешмоб у соцмережах, де закликають співати цю пісню.

    Школярі співають пісню про Бандеру під час уроків, на перервах, у класах та роздягальнях, у туалетах та коридорах.

    Про яку саме вчительку йдеться – не повідомили. Проте йдеться про те, що наразі викладачка, яку діти вважають «ватницею», відмовляється виходити на роботу.

    Варто зазначити, що в мережі коротких відео TikTok повстанська пісня «Батько наш – Бандера, Україна – мати» є популярною вже протягом кількох місяців.

    Також її виконання набирає десятки й сотні тисяч переглядів у мережі YouTube.

    «Батько наш – Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!», – у пісні повстанців йдеться про українця, який боровся з «москалями» та загинув під час героїчної битви. Головний герой лежав під дубом «без лівої ноги і правої ноги», коли до нього підійшла його мати. Згодом жінка поховала сина: «на його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям Слава!».

    Патріотична пісня популярна вже багато років, а восени 2021 року вона стала трендовою у соціальній мережі TikTok.

    Тим часом земляки Бандери вигадали оригінальну причину, щоб не перейменовувати вулицю Чапаєва.

    Теги: діти українці Україна Степан Бандера патріотизм учні школярі TikTok пісня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Батько наш Бандера». Київські школярі піснею тролять «ватну» вчительку