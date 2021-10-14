«Батько наш Бандера». Київські школярі піснею тролять «ватну» вчительку

Тепер вчителька не хоче виходити на роботу

Учні однієї з київських шкіл знайшли оригінальне застосування TikTok-тренду «Батько наш Бандера». Вони не лише накладають цю популярну пісню на свої відео, а й співають її самі повсюдно в школі. Таким чином школярі «тролять» учительку, яку вважають «ватною».

На відео за хештегом #батьконашбандера можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

Вони також запустили флешмоб у соцмережах, де закликають співати цю пісню.

Школярі співають пісню про Бандеру під час уроків, на перервах, у класах та роздягальнях, у туалетах та коридорах.

Про яку саме вчительку йдеться – не повідомили. Проте йдеться про те, що наразі викладачка, яку діти вважають «ватницею», відмовляється виходити на роботу.

Варто зазначити, що в мережі коротких відео TikTok повстанська пісня «Батько наш – Бандера, Україна – мати» є популярною вже протягом кількох місяців.

Також її виконання набирає десятки й сотні тисяч переглядів у мережі YouTube.

«Батько наш – Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!», – у пісні повстанців йдеться про українця, який боровся з «москалями» та загинув під час героїчної битви. Головний герой лежав під дубом «без лівої ноги і правої ноги», коли до нього підійшла його мати. Згодом жінка поховала сина: «на його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям Слава!».

Патріотична пісня популярна вже багато років, а восени 2021 року вона стала трендовою у соціальній мережі TikTok.

Тим часом земляки Бандери вигадали оригінальну причину, щоб не перейменовувати вулицю Чапаєва.