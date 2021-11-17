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    Zoom-конфуз. Львовские студенты занялись сексом во время лекции (18+)

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    Zoom-конфуз. Львовские студенты занялись сексом во время лекции (18+)

    Очевидцами интима стали другие студенты и преподаватель

    Во Львове студенты во время онлайн-лекции занялись сексом, не выключив перед этим камеру. За процессом наблюдали одногруппники и преподаватель, сообщает «Униан».

    Видео появилось в Telegram-канале zahidwtf_official.

    Очевидцы сообщили, что инцидент произошел во время онлайн-лекции в ЛНУ им. Ивана Франко. На ролике видно, как во время пары двое студентов занимаются сексом, не выключив камеру.

    В то же время преподаватель не обратил на это внимания. Он продолжал вести лекцию, напомнив о том, что студенты написали модуль, и поинтересовавшись, не возникло ли у них вопросов.

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: шутки курьез
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    Zoom-конфуз. Львовские студенты занялись сексом во время лекции (18+)