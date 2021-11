Zoom-конфуз. Львовские студенты занялись сексом во время лекции (18+)

Очевидцами интима стали другие студенты и преподаватель

Во Львове студенты во время онлайн-лекции занялись сексом, не выключив перед этим камеру. За процессом наблюдали одногруппники и преподаватель, сообщает «Униан».

Видео появилось в Telegram-канале zahidwtf_official.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел во время онлайн-лекции в ЛНУ им. Ивана Франко. На ролике видно, как во время пары двое студентов занимаются сексом, не выключив камеру.

В то же время преподаватель не обратил на это внимания. Он продолжал вести лекцию, напомнив о том, что студенты написали модуль, и поинтересовавшись, не возникло ли у них вопросов.

