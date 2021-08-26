Телепорт в детство. Курьезные фото старых игрушек, которые вызовут у вас приступ ностальгии

Подборка вещей, которые мгновенно переносят в детство

Ничто так не напоминает о детстве, как любимые старые игрушки. Даже если они выглядят совсем не так красиво и ярко, как современные, они все равно приносят радость и дарят приятное чувство ностальгии.

Мы собрали для вас фото игрушек, о которых мечтали все дети 80-х и 90-х годов: они мгновенно переносят в самое беззаботное время в жизни.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.