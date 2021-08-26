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    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет

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    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет

    Зачем покупать платье, если можно обмотаться бинтами

    Вкус в одежде — дело достаточно субъективное. Вещь, которая нравится одному человеку, другому может показаться странной и нелепой. Однако платья из этого материала настолько ужасны, что вряд ли кому-то вообще могут понравиться.

    Для ужасных нарядов даже создали группу в Facebook, где интернет-пользователи делятся снимками отвратительных и смешных платьев, которые они увидели в магазинах или на других людях. Лучшие из худших модных решений мы собрали в нашем материале.

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    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет
    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: шутки курьез
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    Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет