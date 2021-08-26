Нелепая безвкусица. Курьезные фото платьев, которые развеселили интернет

Зачем покупать платье, если можно обмотаться бинтами

Вкус в одежде — дело достаточно субъективное. Вещь, которая нравится одному человеку, другому может показаться странной и нелепой. Однако платья из этого материала настолько ужасны, что вряд ли кому-то вообще могут понравиться.

Для ужасных нарядов даже создали группу в Facebook, где интернет-пользователи делятся снимками отвратительных и смешных платьев, которые они увидели в магазинах или на других людях. Лучшие из худших модных решений мы собрали в нашем материале.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.