Тот случай, когда нашел на мусорке дорогую и ценную вещь (фото)

«Моя сегодняшняя находка»

«Что мусор для одного человека, для другого — сокровище». Именно по этому принципу был создан сабреддит под названием Dumpster Diving. Фолловеры сообщества ежедневно делятся снимками неожиданных находок, среди которых попадаются довольно ценные вещи.

Самые крутые предметы, найденные людьми на мусорке, можете увидеть, пролистав ниже.

«Наткнулась на этого негодяя, когда выносила мусор. Моя лучшая находка», «До сих пор не могу поверить, что кто-то выкинул этот шкаф. Он весил тонну, потому что эти колонны сделаны из мрамора», «Случайно нашел его у мусорки. Выяснилось, что это золотое кольцо ручной работы. Оно стоит больше 200 долларов», «Зачем выбрасывать такое прекрасное произведение искусства?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

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