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    Тот случай, когда нашел на мусорке дорогую и ценную вещь (фото)

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    Тот случай, когда нашел на мусорке дорогую и ценную вещь (фото)

    «Моя сегодняшняя находка»

    «Что мусор для одного человека, для другого — сокровище». Именно по этому принципу был создан сабреддит под названием Dumpster Diving. Фолловеры сообщества ежедневно делятся снимками неожиданных находок, среди которых попадаются довольно ценные вещи.

    Самые крутые предметы, найденные людьми на мусорке, можете увидеть, пролистав ниже.

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    «Моя сегодняшняя находка».
    «Зачем выбрасывать такое прекрасное произведение искусства?».
    «Вы не поверите, но они работают. Я до сих пор не могу прийти в себя».
    «Случайно нашел его у мусорки. Выяснилось, что это золотое кольцо ручной работы. Оно стоит больше 200 долларов».
    А в этом футляре оказалась рулетка и фишки. Теперь вечера с друзьями станут еще более азартными и веселыми.
    «Наткнулась на этого негодяя, когда выносила мусор. Моя лучшая находка».
    «До сих пор не могу поверить, что кто-то выкинул этот шкаф. Он весил тонну, потому что эти колонны сделаны из мрамора».
    «Кто-то выкинул новые часы за 175 долларов из-за неработающей застежки, которую мне сделали за пару минут».
    «Только пришлось залезть в контейнеры за подушками. Но это точно того стоило».
    «Я был уверен, что это пустой футляр, и не хотел лезть за ним в мусорку. Но меня убедила жена, которая, как всегда, оказалась права».
    «Удивительно, насколько расточительными могут быть люди. Этот велосипед 1960-х годов в идеальном состоянии. Моя жена с удовольствием на нем катается».

    «Наткнулась на этого негодяя, когда выносила мусор. Моя лучшая находка», «До сих пор не могу поверить, что кто-то выкинул этот шкаф. Он весил тонну, потому что эти колонны сделаны из мрамора», «Случайно нашел его у мусорки. Выяснилось, что это золотое кольцо ручной работы. Оно стоит больше 200 долларов», «Зачем выбрасывать такое прекрасное произведение искусства?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: шутки курьез
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    Тот случай, когда нашел на мусорке дорогую и ценную вещь (фото)