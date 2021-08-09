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    Подборка оригинальных изобретений из прошлого, которые не дожили до 2021 года (фото)

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    Подборка оригинальных изобретений из прошлого, которые не дожили до 2021 года (фото)

    Давайте на пару минут окунемся в прошлое

    Свои Стивы Джобсы и Илоны Маски жили во всех десятилетиях и изобретали множество полезных и актуальных механизмов, исходя из того, какой был год на дворе. Многие подобные штуковины из прошлого, разумеется, никак не вписываются в сегодняшние реалии, взамен взяв на себя развлекательные свойства.

    Давайте на пару минут окунемся в прошлое и посмотрим на примеры недолговечных, но в свое время весьма оригинальных изобретений.

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    2. Пианино для прикованных к постели
    1. Складной аварийный мост, Нидерланды, 1926 год
    6. Посетители музыкальных магазинов прослушивают пластинки в специальных «примерочных». Лондон, 1955 год
    7. Iter Avto, первое автомобильное навигационное устройство, созданное в 1930 году
    5. Револьверная камера, 1938 год
    8. Карманный мини-телевизор, разработанный предпринимателем Клайвом Синклером, 1966 год
    9. Компания Goodyear и их подсвеченные шины из 1960-х
    3. Стул для чтения, 1750 год
    4. Военные локаторы времён Первой мировой войны
    10. Японская электронная мышеловка «Cat Mew»
    11. Британский вездеход, 1936 года
    12. Шляпа со встроенным радиоприёмником, 1931 год
    13. «Grease Gun» M3 — автомат, который может стрелять из-за угла. США, 1953 год

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка оригинальных изобретений из прошлого, которые не дожили до 2021 года (фото)