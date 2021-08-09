Подборка оригинальных изобретений из прошлого, которые не дожили до 2021 года (фото)

Давайте на пару минут окунемся в прошлое

Свои Стивы Джобсы и Илоны Маски жили во всех десятилетиях и изобретали множество полезных и актуальных механизмов, исходя из того, какой был год на дворе. Многие подобные штуковины из прошлого, разумеется, никак не вписываются в сегодняшние реалии, взамен взяв на себя развлекательные свойства.

Давайте на пару минут окунемся в прошлое и посмотрим на примеры недолговечных, но в свое время весьма оригинальных изобретений.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.