Курьезные фото котов, которые избавят вас от плохого настроения

Вы будете смеяться над этой подборкой десять минут без перерыва

Котики могут быть очень грациозными и изящными созданиями, однако порой они ведут себя так странно и выглядят так неуклюже, что кажутся инопланетянами. Но за это мы любим их еще больше. Забавные выходки кошаков — бесконечный источник радости и хорошего настроения.

Мы собрали для вас самые смешные фото котов, которые зарядят позитивом на весь день.

«Я смеялся над этим десять минут без перерыва», «Купил коту новую миску для воды», «Если я лизну этот батон, он будет только моим», «Увидел, как кот наблюдает за мной в таком положении», «Сегодня на наш балкон приземлилась птица», - комментируют фото пользователи сети.

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