Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями

Подборка трогательной дружбы между животными

Счастлив тот, у кого есть настоящий друг, на которого можно положиться, с кем можно разделить радость или обратиться за поддержкой в трудную минуту. Для дружбы не имеет значения, кто ты, а важны искренность, взаимопонимание и бережное отношение друг к другу.

На фото из нашей подборки запечатлены те самые проявления дружбы между животными. Для многих она стала неожиданностью.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.