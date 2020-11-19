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    Курьез

    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями

    • Розсилка
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями

    Подборка трогательной дружбы между животными

    Счастлив тот, у кого есть настоящий друг, на которого можно положиться, с кем можно разделить радость или обратиться за поддержкой в трудную минуту. Для дружбы не имеет значения, кто ты, а важны искренность, взаимопонимание и бережное отношение друг к другу.

    На фото из нашей подборки запечатлены те самые проявления дружбы между животными. Для многих она стала неожиданностью.

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    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями
    Трогательные фото животных, ставших лучшими друзьями

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: в мире животных фотография курьез животные
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