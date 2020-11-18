Для этих несчастных людей онлайн-шопинг обернулся сущим кошмаром (фото)

«Хм… Что же пойдет не так, если я закажу свое платье на AliExpress?»

Покупки в интернет-магазинах сделали жизнь человека гораздо проще. Ведь теперь желанные вещи можно заказать почти из любой точки мира прямо до двери. Однако у онлайн-шопинга есть один большой минус: очень часто пришедшие товары очень сильно отличаются от того, что заявлено на картинке.

Именно поэтому перед покупкой в обязательном порядке нужно читать отзывы, информацию о размерах и материалах вещи. Люди из данного материала этого не сделали и очень сильно пожалели!

«Хм… Что же пойдет не так, если я закажу свое платье на AliExpress?», «Я заказала онлайн оберточную бумагу. Но на производстве произошла ошибка, и теперь у меня есть бумага для подарков с изображением моего лица. Я даже не могу злиться», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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