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    Курьез

    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев

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    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев

    Собрали фото, на которых любимые питомцы — настоящие преступники

    Домашние животные приносят своим хозяевам не только радость, иногда они ведут себя как самые настоящие разбойники, которые готовы крушить и ломать все, что попадается им на пути.

    Пользователи сети решили не молчать о таком домашнем беспределе, поэтому они делятся фотографиями, доказывающими преступления своих любимцев.

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    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев
    Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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