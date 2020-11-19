Пользователи сети поделились снимками жутких преступлений своих питомцев

Собрали фото, на которых любимые питомцы — настоящие преступники

Домашние животные приносят своим хозяевам не только радость, иногда они ведут себя как самые настоящие разбойники, которые готовы крушить и ломать все, что попадается им на пути.

Пользователи сети решили не молчать о таком домашнем беспределе, поэтому они делятся фотографиями, доказывающими преступления своих любимцев.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.