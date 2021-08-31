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    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками

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    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками

    Предлагаем вам оценить невероятно трогательные снимки из коллекции фотографа

    Суята Сетия — профессиональный фотограф, проживающий в Великобритании. Девушка специализируется на семейных фотосессиях с детьми. В портфолио Суяты есть отдельная серия, посвященная снимкам бабушек и дедушек с их внуками. О том, что натолкнуло ее, на создание подобных кадров Суята рассказала порталу Bored Panda.

    «Когда я заглядываю в свой семейный фотоальбом, то не нахожу там снимков с бабушкой и дедушкой. Есть изображения с мамой, папой, братом и даже бездомной кошкой, которую мы в итоге спасли, но почему-то никто меня не фотографировал с бабушкой и дедушкой, а это были два невероятно близких мне человека», — поделилась Сетия.

    Предлагаем вам оценить невероятно трогательные снимки из коллекции фотографа, которые способны растопить даже самое черствое сердце.

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    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками
    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками

    Ранее звезда «Викингов» прогулялась улицами Киев и показала своих предков.

    «Моя Родина – Украина», – подписала в Instagram кадры знаменитость.

    Также Кэтрин Винник посетила музей под открытым небом в селе Пирогово. А позже, она поделилась архивными снимками своих предков из Украины.

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    Теги: фотография
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    Трогательный проект британского фотографа показывает связь старшего поколения с внуками