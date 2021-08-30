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    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)

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    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)

    Предлагаем вам ознакомиться с душераздирающими работами

    Шамсия Хассани считается первой уличной художницей в Афганистане. В своих работах, будь они выполнены на холсте или стене полуразрушенного здания, Шамсия изображает жизнь женщин в обществе, где власть принадлежит мужчинам.

    С тех пор как власть в стране перешла талибам, рисунки Хассани привлекли еще больше внимания и начали восприниматься в качестве политических посланий. Предлагаем вам ознакомиться с душераздирающими работами, которые заставляют задуматься о непростой судьбе афганских девушек.

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    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)
    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)

    Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

    Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого.

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    Теги: фотография
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    Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)