Трогательные граффити афганской художницы разбивают сердце на тысячи осколков (фото)

Предлагаем вам ознакомиться с душераздирающими работами

Шамсия Хассани считается первой уличной художницей в Афганистане. В своих работах, будь они выполнены на холсте или стене полуразрушенного здания, Шамсия изображает жизнь женщин в обществе, где власть принадлежит мужчинам.

С тех пор как власть в стране перешла талибам, рисунки Хассани привлекли еще больше внимания и начали восприниматься в качестве политических посланий. Предлагаем вам ознакомиться с душераздирающими работами, которые заставляют задуматься о непростой судьбе афганских девушек.

Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого.