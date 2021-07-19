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    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото

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    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото

    Тут одной биологией не обойтись, надо еще и поработать над собой

    Если долго мучиться, что-нибудь получится! А бывает так, что получается очень даже неплохо, и приходит понимание, что мучения были не зря. Лучше всего это иллюстрирует превращение вчерашних неуклюжих прыщавых подростков в красивых и уверенных в себе юношей и девушек.

    Тут одной биологией не обойтись, надо еще и поработать над собой!

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    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото
    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото

    «Раньше люди называли его щекастым, но 10 лет могут многое изменить», «Сбросил 45 килограмм и решил попробовать себя моделью. Все получилось», «Когда ей было 10, сверстники смеялись, но сейчас, когда ей 20, никто уже не смеется», «Становиться старше не так уже и плохо. Вот я в 27 и в 37», «Разница между фото всего 3 года, за которые она кардинально пересмотрела свою жизнь», - подборка курьезных фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото