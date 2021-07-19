Некоторых людей время делает только лучше. Подборка курьезных фото

Тут одной биологией не обойтись, надо еще и поработать над собой

Если долго мучиться, что-нибудь получится! А бывает так, что получается очень даже неплохо, и приходит понимание, что мучения были не зря. Лучше всего это иллюстрирует превращение вчерашних неуклюжих прыщавых подростков в красивых и уверенных в себе юношей и девушек.

Тут одной биологией не обойтись, надо еще и поработать над собой!

«Раньше люди называли его щекастым, но 10 лет могут многое изменить», «Сбросил 45 килограмм и решил попробовать себя моделью. Все получилось», «Когда ей было 10, сверстники смеялись, но сейчас, когда ей 20, никто уже не смеется», «Становиться старше не так уже и плохо. Вот я в 27 и в 37», «Разница между фото всего 3 года, за которые она кардинально пересмотрела свою жизнь», - подборка курьезных фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.