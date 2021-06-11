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    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности

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    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности

    Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года

    Беременная жена украинского артиста Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова заявила, что на 40-й неделе беременности ее иммунитет не справился и она простудилась. По словам девушки, до этого она сильно перемерзла, что и стало причиной проблем со здоровьем.

    На своей странице в Instagram Репяхова опубликовала соответствующий пост, в котором описала все подробности и поделилась, как чувствует себя сейчас.

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    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности
    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности
    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности
    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности
    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности
    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности
    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности

    «Это то, чего я никак не ожидала. Скажу честно, к 39 неделе я думала, что вот-вот рожу и как-то расслабилась на счет своего здоровья. Сейчас я четко понимаю, где и когда я простудилась. В тот день я холодно оделась и перемерзла. Мой организм сейчас все отдает Мишке и мой иммунитет не справился», – сказала девушка.

    Напомним, что Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года, через пять лет после знакомства. Катя моложе Павлика на 29 лет. До беременности она была его концертным директором.

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    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

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    Теги: знаменитости здоровье шоу-бизнес
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    У молоденькой жены Виктора Павлика начались проблемы со здоровьем на 40-й неделе беременности